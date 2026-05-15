Se i turisti decidono le vacanze con l' AI | così gli hotel possono farsi trovare pronti e non perdere clienti

Sempre più turisti utilizzano l'intelligenza artificiale per pianificare le proprie vacanze, scegliendo destinazioni e servizi online. Questa tendenza sta influenzando il settore alberghiero, che si prepara a rispondere alle nuove richieste digitali. Gli hotel si adeguano per essere visibili e attrattivi sui canali digitali, cercando di intercettare questa domanda crescente. Per approfondire questi cambiamenti, RiminiToday.it propone un'inchiesta dedicata in esclusiva agli abbonati.

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