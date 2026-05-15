Se i turisti decidono le vacanze con l' AI | così gli hotel possono farsi trovare pronti e non perdere clienti
Sempre più turisti utilizzano l'intelligenza artificiale per pianificare le proprie vacanze, scegliendo destinazioni e servizi online. Questa tendenza sta influenzando il settore alberghiero, che si prepara a rispondere alle nuove richieste digitali. Gli hotel si adeguano per essere visibili e attrattivi sui canali digitali, cercando di intercettare questa domanda crescente. Per approfondire questi cambiamenti, RiminiToday.it propone un'inchiesta dedicata in esclusiva agli abbonati.
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A livello europeo l’indicazione dell’anno di raccolta è facoltativa, ma se le imprese decidono di indicarla devono rispettare precise indicazioni. In Italia, poi, c'è un ulteriore obbligo facebook
Quello che vedi online non è mai casuale. Le notizie che ti arrivano dipendono da algoritmi che decidono cosa mostrarti e cosa nascondere. Da qualche tempo, però, puoi cambiare le cose. Google ti permette di scegliere quali testate vedere più spesso nei ris x.com