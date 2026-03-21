Muore dopo una caduta in ospedale maxi risarcimento ai familiari | oltre 300mila euro

Una persona è deceduta dopo aver subito una caduta in ospedale durante un ricovero per sintomi considerati non gravi. I familiari hanno ottenuto un risarcimento di oltre 300mila euro. La vicenda riguarda un episodio che si è verificato all’interno di una struttura sanitaria, dove il paziente è stato vittima di una caduta che ha portato alla sua morte.

Tempo di lettura: 2 minuti Un ricovero per sintomi non gravi si trasforma in tragedia. È quanto accaduto a un’anziana paziente deceduta dopo una degenza presso una struttura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, vicenda per la quale è stato riconosciuto un risarcimento superiore a 300mila euro ai familiari. Secondo quanto ricostruito, la donna si era recata in ospedale circa due anni fa per spossatezza e cali pressori. Durante il ricovero, però, è stata vittima di una caduta all’interno della struttura, riportando la frattura del femore, evento che ha aggravato in modo significativo il quadro clinico. Nei giorni successivi, la paziente avrebbe inoltre contratto diverse infezioni nosocomiali, che hanno determinato un progressivo peggioramento delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore dopo una caduta in ospedale, maxi risarcimento ai familiari: oltre 300mila euro Articoli correlati Muore dopo il ricovero, Azienda Ospedaliera dei Colli condannata a pagare oltre 300mila euroI familiari di una donna risarciti con oltre 300mila euro dopo il ricovero e il decesso. La morte di Astori. Maxi-risarcimento ai familiari del calciatoreFIRENZE L’ospedale fiorentino di Careggi dovrà versare ai familiari dell’ex calciatore della Fiorentina, Davide Astori, 1 milione e 90. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Muore dopo Temi più discussi: Austria, italiano muore dopo incidente in snowboard; Escursionista muore dopo una caduta in un canale sul Grappa; Tragedia all’alba all’Università di Padova: studente di 20 anni muore dopo una caduta; Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà. Antartide, velista di 23 anni muore dopo una caduta dall’albero della goletta PersévéranceVelista di 23 anni muore a Hobart dopo una spedizione in Antartide: caduta dall’albero nella notte, indagini in corso sulla dinamica. solovela.net Escursionista muore dopo una caduta in un canale sul GrappaUn uomo è morto dopo essere caduto per 250 metri in un canale innevato durante un’escursione con amici. Due compagni sono rimasti bloccati o feriti; intervento complesso del soccorso alpino. amicodelpopolo.it Neonata muore dopo il parto: aperta un’inchiesta Una neonata è morta poche ore dopo la nascita tra gli ospedali di Canicattì ed Enna. Era nata lunedì al Barone Lombardo, ma un rapido peggioramento delle condizioni ha reso necessario il trasferimento urge facebook Neonata muore a Careggi dopo il parto, aperta un’inchiesta per omicidio colposo x.com