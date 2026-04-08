Tragedia in ospedale | cade dalla barella e muore i familiari chiedono risarcimento di oltre 1 milione

Una donna è deceduta dopo essere caduta dalla barella mentre era in ospedale, dove era stata portata con un’ambulanza del 118 a causa di una grave insufficienza respiratoria e dispnea. I familiari hanno presentato una richiesta di risarcimento superiore a un milione di euro. La vittima era stata ricoverata per le sue condizioni di salute e si trovava nel reparto di emergenza al momento dell’incidente.

Viene portata in ospedale, con ambulanza del 118, per una grave insufficienza respiratoria e dispnea. Durante la degenza, cade dalla barella e muore. Era il mese di maggio del 2020. I familiari della donna chiedono, già dall'ottobre del 2022, una richiesta di risarcimento danni di oltre 1.369.782. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Muore dopo una caduta in ospedale, maxi risarcimento ai familiari: oltre 300mila euroTempo di lettura: 2 minutiUn ricovero per sintomi non gravi si trasforma in tragedia. Tragedia a Civitavecchia: colpito da un malore, cade dalla nave e muoreI vigili del fuoco, insieme al personale sanitario di bordo, hanno avviato le manovre di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare Civitavecchia, 6... Temi più discussi: Tragedia al Passo del Tonale: sciatore cade e muore in ospedale; ? Malore in bici, cade e batte la testa: è morto in ospedale - BresciaToday; Cade dal tetto di una casa a Montalto di Castro, uomo soccorso con l'eliambulanza; Incidente domestico: cade dalle scale battendo il volto. Trasferito all’ospedale con Pegaso. Tragedia a Caserta, 12enne cade dalla finestra della scuola e muore in ospedale(Adnkronos) – Ragazzina di 12 anni muore dopo essere caduta dalla finestra a scuola: aperta un’inchiesta. La tragedia è avvenuta questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo una prima ... msn.com Tragedia sul lavoro a Enna, operaio cade dal cestello e muoreENNA – Tragedia sul lavoro a Enna. Un operaio è morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Umberto I, dove era stato ricoverato dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori all’interno di un ... livesicilia.it la Repubblica. . Una passeggiata di Pasquetta si trasforma in tragedia ad Arezzo. Choco, un cane di 14 anni, viene investito da un’automobile dopo che il proprietario aveva chiesto al conducente di rallentare. L’uomo denuncia: “È morto tra le mie braccia” e la - facebook.com facebook La tragedia di Louis Pisha: indagine verso l’archiviazione. “È stato un incidente” x.com