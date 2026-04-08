Tragedia in ospedale | cade dalla barella e muore i familiari chiedono risarcimento di oltre 1 milione

Da agrigentonotizie.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è deceduta dopo essere caduta dalla barella mentre era in ospedale, dove era stata portata con un’ambulanza del 118 a causa di una grave insufficienza respiratoria e dispnea. I familiari hanno presentato una richiesta di risarcimento superiore a un milione di euro. La vittima era stata ricoverata per le sue condizioni di salute e si trovava nel reparto di emergenza al momento dell’incidente.

Viene portata in ospedale, con ambulanza del 118, per una grave insufficienza respiratoria e dispnea. Durante la degenza, cade dalla barella e muore. Era il mese di maggio del 2020. I familiari della donna chiedono, già dall'ottobre del 2022, una richiesta di risarcimento danni di oltre 1.369.782. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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