Guida TV Sky Cinema e NOW: da La rapina perfetta a Mickey 17, passando per Bullitt e Dragon Trainer, tutti i film in onda stasera in prima serata. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) La rapina perfetta ricostruisce uno dei colpi più clamorosi della storia britannica, con Jason Statham al centro di un’operazione tanto audace quanto pericolosa. Ambientato nella Londra del 1972, il film segue una banda che organizza un furto alla Baker Street Bank, ma ben presto emerge un intreccio molto più oscuro, dove si incrociano interessi della criminalità organizzata, segreti governativi e persino legami con la monarchia. Il ritmo è serrato, l’atmosfera tesa e la storia, ispirata a fatti reali, aggiunge un fascino particolare a ogni svolta.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 13 Maggio 2026 - La rapina perfetta

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