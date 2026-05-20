Corti dell’immigrazione Vietati gli arresti dell’Ice

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Kevin Castel ha emesso un’ordinanza che vieta agli agenti dell’Ice di compiere arresti nelle tre sedi del Tribunale dell’immigrazione di Manhattan. La decisione si applica esclusivamente alle aree del tribunale e non riguarda altre zone o procedure di arresto. L’ordine si basa su un ricorso presentato contro le modalità di intervento degli agenti dell’Ice durante le attività presso i tribunali. La misura è stata resa nota nelle ultime ore e si applica immediatamente.

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Il giudice distrettuale degli Stati uniti Kevin Castel ha emanato un ordine che impedisce agli agenti dell’Ice di effettuare arresti nelle tre sedi del Tribunale dell’immigrazione di Manhattan. Gli immigrati, ha scritto il giudice, devono poter essere nella condizione di partecipare alle udienze in tribunale che riguardano le loro richieste di asilo, o gli ordini di «rimozione» che pendono sul loro futuro, «senza timore di essere arrestati». L’ordine vale solo per la città di New York, e arriva dopo una causa intentata da una serie di organizzazioni per i diritti civili, fra cui la American Civil Liberties Union. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Corti dell’immigrazione. Vietati gli arresti dell’Ice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Separati dall’Ice” è la foto dell’anno World Press Photo 2026: denuncia la violenza dell’anti-immigrazione di Trump Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a MateraI militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della...