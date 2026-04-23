La foto vincitrice del premio World Press Photo 2026 mostra una ragazza che piange e un gruppo di mani che si aggrappano alla sua felpa, nel tentativo di impedirle di essere portata via. La scena rappresenta un momento di grande tensione, con un uomo al centro circondato da persone che cercano di fermarlo. La fotografia cattura un’immagine intensa di uno dei tanti episodi legati alle politiche di restrizione sull’immigrazione.

Una ragazza piange disperata. Un groviglio di mani si aggrappa alla felpa di un uomo, l’ultimo tentativo disperato di non farselo portare via. È il soggetto della foto vincitrice del World Press Photo, il prestigioso concorso di fotogiornalismo e fotografia documentaria. Lo scatto dell’anno per il 2026 si chiama “ Separati dall’Ice “, di Carol Guzy, e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che viene deportato dagli agenti federali per il controllo dell’immigrazione. La foto è una denuncia nei confronti della brutalità dell’agenzia sostenuta e finanziata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La fotografa americana, 70 anni e 4 volte vincitrice del Pulitzer, ha realizzato lo scatto per il quotidiano Miami Herald all’interno del più ampio reportage “ ICE Arrests at New York Court ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Separati dall’Ice” è la foto dell’anno World Press Photo 2026: denuncia la violenza dell’anti-immigrazione di Trump

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