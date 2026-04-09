A Matera, undici persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione ha coinvolto soggetti accusati di aver facilitato il passaggio irregolare di migranti. Le indagini sono ancora in corso.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica. Arresti domiciliari per 11 soggetti. Le domande di nulla osta al lavoro sarebbero state presentate sulla base di rapporti di lavoro inesistenti, esigenze occupazionali fittizie e documentazione ritenuta falsa o irregolare. In diversi casi sono emerse firme apocrife, dichiarazioni incomplete e dati considerati inverosimili, oltre all’utilizzo ricorrente degli stessi recapiti telefonici ed email. Dalle indagini è emerso anche che alcune aziende sarebbero state coinvolte a loro insaputa, mentre altre risultavano prive di reale attività o comunque incapaci di sostenere assunzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: 11 arresti a Matera

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