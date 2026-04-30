Corteo per il Primo maggio | divieti e modifiche alla viabilità ecco il percorso

Per il Primo maggio è previsto un corteo che partirà dal rione di San Giacomo e si snoderà attraverso alcune vie della città prima di arrivare in piazza Unità d'Italia. Durante l'evento saranno in vigore divieti di sosta e di circolazione in alcune zone, e sono state apportate modifiche alla viabilità per consentire il passaggio del corteo. Le autorità hanno comunicato i dettagli del percorso e delle restrizioni in vista della manifestazione.

Domani venerdì 1 maggio si celebra la Festa del lavoro e come da tradizione dal rione di San Giacomo partirà un lungo corteo che, dopo aver attraversato la città, concluderà la sua corsa in piazza Unità d'Italia. Il Comune di Trieste, attraverso i suoi canali social, ha diffuso il percorso della.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Corteo del Primo Maggio contro guerra e carovita: ecco il percorso e orari Modifiche alla viabilità a Marghera per la festa del primo maggioIn occasione della manifestazione del 1° maggio per la festa del lavoro a Marghera - dove si svolgerà un evento con i segretari generali di Cgil,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso; Le piazze del Primo Maggio; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitoso. Eventi del Primo maggio, corteo per le vie del centro e concerto serale ai LuzzatiGenova – L’immancabile corteo in centro città ma anche un concerto ai giardini Luzzati, e i Musei del Mare, dell’Emigrazione e della Lanterna che restano aperti. Questi gli appuntamenti principali ... ilsecoloxix.it Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza CastelloLavoratori, pensionati e sindacati in piazza venerdì per il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori ... torinotoday.it L'appuntamento è oggi alle 19.30. La partenza del corteo illuminato dalla luce di candele partirà dalla piazza della stazione e approderà in piazza San Francesco dove si trova una panchina rossa, segno della lotta alla violenza di genere. - facebook.com facebook Ha confessato Eithan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola softair a due iscritti all'Anpi che il 25 aprile, al termine del corteo per la Liberazione, rientravano a casa su via delle Sette Chiese, nei pressi del parco Schuster a Roma. Il giovane x.com