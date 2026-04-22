Corso da saldatore Iscrizioni aperte

A partire da maggio, sarà possibile partecipare a un corso gratuito dedicato alla saldatura di superfici metalliche con tecniche avanzate. Le iscrizioni sono già aperte e permettono di accedere a un percorso formativo che mira a sviluppare competenze specifiche nel settore. Il corso è rivolto a chi desidera approfondire le proprie capacità professionali in ambito di saldatura e lavorazioni metalliche complesse.

Prende il via a maggio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine ed imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corso da saldatore. Iscrizioni aperte REGISTRATION OPEN FOR NEW ONLINE SAFETY BATCH | BEST SAFETY OFFICER TRAINING INSTITUTE #education Notizie correlate Arriva il “Corso di primo soccorso per gatti”: aperte le iscrizioniIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Una raccolta di contenuti Corso da saldatore per disoccupatiPrende il via ad aprile il corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse (saldatura a MIG, TIG, MAG). ilgiorno.it Corso di saldatura: aperte le iscrizioniPrende il via a febbraio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. ilgiorno.it