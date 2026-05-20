Cittadinanza e intercultura il Polo Sna Calabria si apre alla PA di tutta Italia | come iscriversi al corso

Il Polo Sna Calabria ha annunciato l’apertura delle iscrizioni al corso Cittadinanza e intercultura, rivolto alla pubblica amministrazione di tutta Italia. Il corso, che si propone di approfondire tematiche legate alla cittadinanza e all’interculturalità, si inserisce in un percorso di sviluppo dell’ente. Negli ultimi mesi, la struttura ha registrato un aumento della partecipazione e ha mostrato una buona capacità organizzativa. Le modalità di iscrizione sono state comunicate attraverso i canali ufficiali del Polo.

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