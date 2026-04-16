Formazione oltre 400 iscritti al primo corso 2026 del Polo Sna Calabria
Parte con numeri significativi il 2026 formativo del Polo Sna Calabria: il corso "Principi di Management Pubblico" ha registrato circa 400 iscrizioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati del nuovo calendario. Un risultato che, secondo l’europarlamentare Giusi Princi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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