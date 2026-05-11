Corse clandestine e spari nelle campagne del Catanese | trovati i cavalli e uno dei fantini

Le forze dell'ordine hanno individuato due uomini di 40 e 45 anni coinvolti in una corsa clandestina di cavalli nelle campagne di Palagonia, nel Catanese. Dopo aver analizzato alcuni video diffusi sui social, sono stati trovati cavalli e uno dei fantini. La polizia ha denunciato i due individui, che sono ritenuti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione dell'evento non autorizzato. Sono in corso ulteriori accertamenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini dopo i video pubblicati sui social. Due uomini, rispettivamente di 40 e 45 anni, sono stati denunciati dalla polizia perché ritenuti coinvolti, a diverso titolo, in una corsa clandestina di cavalli organizzata nelle campagne di Palagonia, in provincia di Catania. L’inchiesta è partita dopo la diffusione online di alcuni filmati che mostravano la gara illegale lungo strade interpoderali. Nei video si vedevano decine di scooter seguire i puledri durante la corsa, mentre alcune persone armate esplodevano colpi in aria utilizzando pistole e persino un fucile Kalashnikov. I controlli nelle stalle di San Cristoforo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Corse clandestine e spari nelle campagne del Catanese: trovati i cavalli e uno dei fantini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corsa clandestina di cavalli a Catania: 15 denunciati, blitz della polizia con i droni Notizie correlate Corse a Monteroni, domani cavalli in pista. Bella sfida fra fantini giovanissimi ed espertiI giovanissimi in pista, vedi Daniele Sanna, figlio di Brigante, che ha dimostrato di avere qualità. Nelle campagne spunta la "sorpresa": trovati 199 proiettili di kalashnikovErano nascosti in due bottiglie di plastica, celate dalla vegetazione di un canneto in agro di Brindisi.