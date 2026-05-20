Le operazioni per permettere a Fabregas di giocare in Europa al Sinigaglia sono in corso e i lavori sono stati avviati. La squadra sta lavorando per completare gli interventi necessari nel minor tempo possibile, mentre si attendono aggiornamenti sullo stato di avanzamento. La situazione rimane sotto osservazione e si stanno monitorando attentamente le tempistiche di completamento delle modifiche richieste. Nessuna comunicazione ufficiale indica ancora quando l’intervento sarà terminato e pronto per l’uso.

Sarà una corsa contro il tempo ma in riva al lago sono cominciate già le grandi manovre. In attesa dell’ultima partita di campionato a Cremona e del verdetto definitivo ( Europa League o sogno Champions ), a Como sono già cominciati i lavori di adeguamento del vecchio “ Sinigaglia “ come richiesto dalle normative Uefa in vista dello storico debutto in un torneo continentale. Lo stadio è un cantiere visto che subito dopo il match casalingo con il Parma si è provveduto a rimuovere i seggiolini e a smontare le curve provvisorie in tubolari. Tutto dovrà essere sostituito da nuove strutture in cemento. L’obiettivo della società è arrivare pronti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsa contro il tempo. Fabregas vuol giocare in Europa al Sinigaglia. Già partiti i lavori

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