Via i seggiolini e smontaggio delle curve | al Sinigaglia è iniziata la corsa contro il tempo per l’Europa

Dopo la partita contro il Parma, sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con l’obiettivo di prepararlo per la prima gara europea del Como 1907. Sono stati rimossi i seggiolini e si sta procedendo allo smontaggio delle curve, segnando l’avvio delle operazioni di adeguamento necessari per rispettare le normative europee. Le modifiche sono state avviate in modo rapido per rispettare le scadenze previste prima dell’impegno continentale.

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