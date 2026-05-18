Via i seggiolini e smontaggio delle curve | al Sinigaglia è iniziata la corsa contro il tempo per l’Europa
Dopo la partita contro il Parma, sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con l’obiettivo di prepararlo per la prima gara europea del Como 1907. Sono stati rimossi i seggiolini e si sta procedendo allo smontaggio delle curve, segnando l’avvio delle operazioni di adeguamento necessari per rispettare le normative europee. Le modifiche sono state avviate in modo rapido per rispettare le scadenze previste prima dell’impegno continentale.
All’indomani della partita contro il Parma sono ufficialmente iniziati i lavori di adeguamento dello stadio stadio Giuseppe Sinigaglia in vista della prima storica gara europea del Como 1907.Come previsto e anticipato nelle scorse settimane, le prime operazioni hanno riguardato la rimozione dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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