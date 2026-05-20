Corsa Champions Zambrotta | La Juventus è messa peggio del Milan La vedo dura per i bianconeri
L’ex calciatore Gianluca Zambrotta ha commentato la situazione delle squadre italiane nella corsa alla Champions League, affermando che la Juventus si trova in una posizione più difficile rispetto al Milan. Ha detto che, secondo lui, la sfida per i bianconeri sarà complicata e che la distanza dalla qualificazione sembra aumentare. Zambrotta ha analizzato le recenti prestazioni delle due squadre e ha indicato che il cammino per entrambe resta incerto.
Alla vigilia dell'ultima giornata di Serie A, la corsa Champions non è ancora decisa e negli ultimi novanta minuti può succedere di tutto. Se l'Inter e il Napoli sono già aritmeticamente qualificate, Milan, Roma, Juventus e Como si giocheranno tutto nell'ultimo turno. In questo momento, i rossoneri sono terzi in classifica con 70 punti, a pari merito con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Juventus e Como inseguono a quota 68. Con una vittoria contro il Cagliari, il Diavolo sarebbe certo di tornare nella massima competizione europea. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino della squadra di Massimiliano Allegri dipenderebbe dai risultati delle altre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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