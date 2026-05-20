Corsa Champions Zambrotta | La Juventus è messa peggio del Milan La vedo dura per i bianconeri

L’ex calciatore Gianluca Zambrotta ha commentato la situazione delle squadre italiane nella corsa alla Champions League, affermando che la Juventus si trova in una posizione più difficile rispetto al Milan. Ha detto che, secondo lui, la sfida per i bianconeri sarà complicata e che la distanza dalla qualificazione sembra aumentare. Zambrotta ha analizzato le recenti prestazioni delle due squadre e ha indicato che il cammino per entrambe resta incerto.

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