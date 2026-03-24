juventus calendario ricco di insidie per la corsa champions league ecco il percorso dei bianconeri da qui a fine stagione

Juventus, calendario ricco di insidie per la qualificazione alla prossima Champions. Ecco il percorso della Vecchia Signora da qui a fine stagione. La Juve si prepara a vivere una fase decisiva della stagione. Dopo la sosta, i bianconeri entreranno in un periodo “dentro o fuori” per la conquista di un piazzamento in Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Luciano Spalletti è chiamato a una reazione immediata dopo il pesante passo falso contro il Sassuolo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il cammino inizierà a Pasquetta contro il Genoa, preludio a un trittico di fuoco che vedrà la squadra impegnata contro Atalanta, Milan e Bologna. A maggio il percorso proseguirà con le sfide a Verona e Lecce, prima del gran finale contro Fiorentina e Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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