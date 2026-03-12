Puglia | nuove aree per il verde stop al consumo di suolo

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il disegno di legge n. 31 il 10 marzo 2026, stabilendo nuove aree destinate al verde e limitando il consumo di suolo. La proposta mira a individuare zone idonee per le aree verdi, adottando un approccio che mira a contenere l'espansione edilizia. La decisione interessa diverse zone della regione e rappresenta un passo in questa direzione.

La Giunta regionale della Puglia ha varato il disegno di legge n. 31 il 10 marzo 2026, definendo nuove aree idonee per le con un approccio prudente. Il provvedimento mira a raggiungere gli obiettivi statali senza sacrificare il suolo agricolo o paesaggistico. L’approvazione segna una svolta nella gestione energetica del territorio pugliese, privilegiando il recupero di strutture esistenti rispetto alla nuova costruzione su terreni vergini. La logica adottata è chiaramente conservativa, ponendo vincoli stringenti agli sviluppatori e agli originator per evitare l’eccessivo consumo di suolo. Il testo normativo conta 11 articoli e si inserisce nell’attuazione dell’articolo 11-bis del Testo Unico per i regimi amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

