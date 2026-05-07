SONDAGGIO | Valorizzazione e tutela delle frazioni cosa deve fare il nuovo sindaco di Arezzo?

Durante la campagna elettorale per le amministrative del 2026, il tema della valorizzazione e tutela delle frazioni ha ricevuto particolare attenzione da parte dei candidati. Vari esponenti hanno presentato proposte e piani per migliorare i servizi e le infrastrutture in queste zone, cercando di coinvolgere le comunità locali. La discussione si concentra sul ruolo delle frazioni nel contesto complessivo della città e sulle modalità di intervento più efficaci per preservarne l’identità.

Tra i temi della campagna elettorale 2026 quello della valorizzazione delle frazioni è uno dei punti su cui gli aspiranti sindaci e consiglieri hanno incentrato buona parte delle proprie proposte di governo. Soltanto nel territorio comunale di Arezzo insistono oltre 90 centri urbani, tra località.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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