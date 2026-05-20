Corriere dello Sport | Conte addio Napoli | l’ultima notte del condottiero azzurro

Antonio Conte e il club stanno per porre fine al loro rapporto. Dopo un periodo di negoziati, le parti hanno deciso di interrompere la collaborazione. Non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui tempi della separazione. La notizia circola da fonti vicine alle parti coinvolte e si riferisce a un momento di conclusione della stagione o di cambiamenti imminenti nel progetto sportivo. La decisione è stata comunicata informalmente tra le parti interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui