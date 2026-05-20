Corriere dello Sport | Conte addio Napoli | l’ultima notte del condottiero azzurro
Antonio Conte e il club stanno per porre fine al loro rapporto. Dopo un periodo di negoziati, le parti hanno deciso di interrompere la collaborazione. Non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui tempi della separazione. La notizia circola da fonti vicine alle parti coinvolte e si riferisce a un momento di conclusione della stagione o di cambiamenti imminenti nel progetto sportivo. La decisione è stata comunicata informalmente tra le parti interessate.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonio Conte e il Napoli sono pronti a separarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico saluterà il Maradona domenica contro l’Udinese, chiudendo un’esperienza intensa che lo ha riportato al centro del calcio italiano. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, descrive il clima carico di emozione che accompagna gli ultimi giorni dell’allenatore salentino in azzurro: una decisione maturata da tempo, già comunicata alla società, con la volontà di chiudere il rapporto un anno prima della naturale scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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