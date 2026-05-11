Corriere dello Sport | Napoli notte Champions | contro il Bologna vale il futuro di Conte e del club

Nella notte di Champions League, il Napoli affronta il Bologna in una partita che può determinare il futuro dell’allenatore e della squadra. La sfida si svolge in un momento cruciale, con la qualificazione ancora da conquistare e molteplici variabili in gioco. La partita rappresenta un banco di prova importante, e il risultato potrebbe influenzare le decisioni sul progetto tecnico e sulla continuità del club.

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