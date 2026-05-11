Corriere dello Sport | Napoli notte Champions | contro il Bologna vale il futuro di Conte e del club
Nella notte di Champions League, il Napoli affronta il Bologna in una partita che può determinare il futuro dell’allenatore e della squadra. La sfida si svolge in un momento cruciale, con la qualificazione ancora da conquistare e molteplici variabili in gioco. La partita rappresenta un banco di prova importante, e il risultato potrebbe influenzare le decisioni sul progetto tecnico e sulla continuità del club.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio non concede certezze, l’aritmetica invece sì. E il Napoli vuole affidarsi proprio ai numeri per trasformare la sfida contro il Bologna nella notte della qualificazione matematica alla prossima Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, agli azzurri bastano tre punti per blindare il ritorno nell’élite europea e iniziare poi a programmare il futuro. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida del Maradona nasconde però molte più insidie di quanto possa raccontare la classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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