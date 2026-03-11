Guerre riarmo e ricatti di fame per i popoli | incontri sul Rojava e corridoi umanitari

BRINDISI - La crisi del Rojava e l'assedio a Kobane saranno al centro di due iniziative organizzate dalla "Rete Kurdistan" e dal "Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace" di Brindisi. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 17:30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

