Era teatro di risse e frequentato da pregiudicati bar di Sassuolo chiuso per 15 giorni dalla polizia

Lo scorso sabato, 18 aprile, la polizia di Sassuolo ha disposto la chiusura temporanea di un bar per 15 giorni, su ordine del questore. Il locale era noto per essere teatro di risse e frequentato da persone con precedenti penali. La decisione è stata presa in seguito a controlli effettuati nel locale, che hanno evidenziato comportamenti contrari alle norme di sicurezza e ordine pubblico.

Lo scorso sabato, 18 aprile, la polizia di Stato di Sassuolo ha sospeso per 15 giorni su provvedimento del questore la licenza di un bar a Sassuolo.Il provvedimento è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata da personale del Commissariato di Sassuolo e dalla polizia locale, a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Chiuso per sette giorni un bar di San Cristoforo frequentato da pregiudicatiNel corso di diversi servizi di accertamento, gli agenti hanno riscontrato l’assidua presenza di persone con precedenti penale per reati di... Bar frequentato da pregiudicati, arriva la chiusura per 15 giorniTroppi ‘pregiudicati’ in un bar a Villa Literno, in via Guglielmo Marconi e i carabinieri della locale stazione lo chiudono per 15 giorni. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiuso un locale a Casale Monferrato: risse, spaccio di droga e aggressioni; Rissa in centro storico: cazzotti e bottiglie rotte. Un giovane in ospedale; Violenza in centro, i giovani non ci stanno. Presidio davanti al Teatro Regio: Viviamo in un forte clima di paura; Risse e schiamazzi, in piazzetta Bertossi scatta il presidio: pattugliamento costante vicino alla scalinata. Rissa in centro storico: cazzotti e bottiglie rotte. Un giovane in ospedaleL’ennesima episodio è andato in scena nella tarda serata di venerdì. Gruppi di uomini se le sono date tra le mura e l’inizio del corso ... lanazione.it Reggio Emilia, rissa davanti al teatro Valli la sera di NataleReggio Emilia, 26 dicembre 2025 – Una rissa, l’ennesima, in centro storico a Reggio. Si è verificata nella tarda serata del giorno di Natale nei pressi del teatro Valli, nel cuore della città, dove si ... ilrestodelcarlino.it È morto Gianni Sallustro, lutto nel mondo dello spettacolo napoletano. Era il direttore del Teatro Instabile di Napoli ed era anche tra i fondatori dell’Accademia Vesuviana Teatro e Cinema. Ieri sui social l’ultimo post pubblicato con un video dedicato a “Io non di - facebook.com facebook