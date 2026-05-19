Terra dei fuochi | 279 siti sequestrati 563 denunce e 34 arresti nel 2026

Oggi a Palazzo Chigi si è tenuta la decima riunione della cabina di regia dedicata alla lotta contro la gestione illecita dei rifiuti e alla bonifica dei territori inquinati nell’area nota come Terra dei Fuochi. Nel 2026 sono stati sequestrati 279 siti, sono state presentate 563 denunce e sono stati effettuati 34 arresti. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle autorità competenti che si occupano di monitoraggio e interventi nelle zone interessate.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la decima riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell’area della Terra dei Fuochi. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle attività di controllo e repressione degli illeciti ambientali svolte sul territorio con il Piano straordinario avviato con il decreto legge 116 dell’8 agosto 2025. I dati relativi al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15 maggio 2026 evidenziano un significativo rafforzamento dell’azione interforze nella Terra dei Fuochi: 279 siti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terra dei fuochi: 279 siti sequestrati, 563 denunce e 34 arresti nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli nella Terra dei Fuochi: arresti, denunce e sanzioni nel casertano“Nell’ultimo mese le azioni di prevenzione interforze si sono sviluppate in maniera diffusa su tutti i territori, con l’impiego di 1427 servizi di... Terra dei Fuochi, 34 arresti in quattro mesiCASERTA, 16 MAGGIO 2026 – Oltre 500 persone denunciate, 34 arrestate e 259 siti produttivi sequestrati. Terra dei Fuochi, cabina di regia significativo rafforzamento azione interforzeROMA - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la decima riunione della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inqui ... laprovinciacr.it Terra dei Fuochi, nei primi 4 mesi dell'anno ben 34 arresti e 525 denunciati per illeciti ambientaliDi recente nel casertano deferiti 4 autori di sversamenti di rifiuti domestici e resti vegetali tra Trentola Ducenta e Caserta e sequestrata una cava per un’ipotesi di illecita gestione di rocce e ter ... casertanews.it