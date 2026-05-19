Il governo ha intensificato le operazioni nella zona nota come Terra dei Fuochi, con un'azione che nei primi mesi del 2026 ha portato al sequestro di 279 siti produttivi e all’arresto di 34 persone. Sono state denunciate più di 560 persone coinvolte in traffici illeciti legati allo smaltimento di rifiuti e alla gestione di siti non autorizzati. Questi interventi rappresentano una risposta attesa da tempo alle problematiche che da anni interessano l’area.

Maxi stretta contro i traffici illeciti nella Terra dei Fuochi. Nei primi mesi del 2026 sono stati sequestrati 279 siti produttivi, eseguiti 34 arresti e denunciate oltre 560 persone. I dati sono emersi durante la cabina di regia riunita oggi a Palazzo Chigi. Una riunione dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell’area della Terra dei Fuochi. E’ stato fatto il punto sulle attività di controllo e repressione degli illeciti ambientali svolte sul territorio con il Piano straordinario avviato con il decreto legge 116 dell’8 agosto 2025. I dati sono ottimi. Terra dei fuochi, boom di sequestri e arresti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terra dei Fuochi, stretta del governo: 279 siti sequestrati e 34 arresti. Risposte attese da anni

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