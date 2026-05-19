Terra dei Fuochi stretta del governo | 279 siti sequestrati e 34 arresti Risposte attese da anni
Il governo ha intensificato le operazioni nella zona nota come Terra dei Fuochi, con un'azione che nei primi mesi del 2026 ha portato al sequestro di 279 siti produttivi e all’arresto di 34 persone. Sono state denunciate più di 560 persone coinvolte in traffici illeciti legati allo smaltimento di rifiuti e alla gestione di siti non autorizzati. Questi interventi rappresentano una risposta attesa da tempo alle problematiche che da anni interessano l’area.
Maxi stretta contro i traffici illeciti nella Terra dei Fuochi. Nei primi mesi del 2026 sono stati sequestrati 279 siti produttivi, eseguiti 34 arresti e denunciate oltre 560 persone. I dati sono emersi durante la cabina di regia riunita oggi a Palazzo Chigi. Una riunione dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell’area della Terra dei Fuochi. E’ stato fatto il punto sulle attività di controllo e repressione degli illeciti ambientali svolte sul territorio con il Piano straordinario avviato con il decreto legge 116 dell’8 agosto 2025. I dati sono ottimi. Terra dei fuochi, boom di sequestri e arresti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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