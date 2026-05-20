I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno effettuato un servizio di controllo nel territorio di Apice, concentrandosi sulle aree centrali e periferiche. Durante l’attività, sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con verifiche relative alla documentazione e al rispetto delle norme di sicurezza stradale. Sono state inoltre eseguite ispezioni in alcuni locali pubblici e verifiche su eventuali irregolarità. L’operazione si è svolta senza incidenti o interventi di rilievo.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati in un servizio coordinato volto a garantire la sicurezza stradale e il rispetto della legalità nelle aree del centro e della periferia. Il bilancio dell’operazione odierna ha portato al deferimento in stato di libertà di due persone e all’elevazione di pesanti sanzioni amministrative. Sul fronte della sicurezza stradale, i militari della Stazione di Apice hanno intercettato e denunciato un uomo di 47 anni del luogo, sorpreso alla guida di una Fiat Panda con un tasso alcolemico decisamente oltre i limiti di legge, tre volte superiore al limite consentito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri ad Apice: i risultati dell’attività di controllo

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