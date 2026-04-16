I carabinieri della stazione locale hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nel Comune di Apice, sulla base di segnalazioni ricevute dai cittadini. Durante l’intervento, i militari hanno verificato l’assenza di irregolarità o anomalie all’interno dell’immobile. L’intervento si è concluso senza riscontrare situazioni anomale o problematiche.

Controllo presso un’unità abitativa nel Comune di Apice da parte dei Carabinieri della locale stazione. I militari hanno verificato le generalità di oltre una decina di cittadini stranieri, molti di nazionalità tunisina. Al momento non sarebbe stata riscontrata nessuna anomalia o illeicità. L’intervento dell’Arma ha fatto seguito ad alcune segnalazioni partite dai cittadini e dal monito al controllo del territorio da parte dell’Arma presente sul territorio. I dovuti accertamenti e le necessarie verifiche sono comunque amcora in corso. Rapina in banca a Napoli: clienti ancora all’interno, tre malori durante. “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice, controllo dei carabinieri su segnalazione dei cittadini: nessuna anomalia

Notizie correlate

Leggi anche: S.P. 27 Benevento–Apice–Bonito, l’appello dei cittadini: “Una strada strategica che chiede sicurezza”

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: due arresti dei Carabinieri tra Benevento e ApiceI Carabinieri arrestano un 17enne e un 24enne tra Benevento e Apice per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Terni: aggredisce la moglie davanti alla figlia che chiama i carabinieri. Arrestato; Il Club Nuoto Rieti pronto per le finali regionali Esordienti A in programma a Roma; Apice, legalità tra i banchi: l’Istituto Falcetti contro bullismo e babygang.

Sperona l'auto dei carabinieri per sfuggire ad un controllo, denunciato 25enneNella zona artigianale di Laion (Bolzano), un normale controllo dei carabinieri si è trasformato in un episodio ad alta criticità quando un venticinquenne del posto, già noto per precedenti in materia ... ansa.it

Reggio Calabria, Pasqua sotto controllo nella Piana: 22 denunce nei servizi straordinari dei CarabinieriControlli serrati, presenza capillare e massima attenzione alla sicurezza pubblica. È il bilancio del servizio straordinario di controllo ... ilmetropolitano.it

Eccellenza, Apice si impone sul campo del Buccino Volcei - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook