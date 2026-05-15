Manduria controlli antidroga | 22enne denunciato trovati oltre 120 grammi di hashish

Nella città di Manduria, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione antidroga che ha portato alla denuncia di un giovane di 22 anni. Durante i controlli, sono stati sequestrati oltre 120 grammi di hashish, ritenuti destinati allo spaccio. Il ragazzo è stato messo in libertà, ma ritenuto responsabile del possesso e della detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha coinvolto gli agenti delle forze dell’ordine della zona.

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Tarantini Time Quotidiano È stato denunciato in stato di libertà un 22enne di Manduria, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato. L’intervento si inserisce nei servizi di contrasto al traffico di droga messi in campo dagli agenti del Commissariato locale, che avevano concentrato l’attenzione sul giovane, già segnalato in passato come assuntore e sospettato di aver avviato un’attività di spaccio. Dopo una fase di monitoraggio, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione, nella stanza da letto, sono stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish suddivisi tra piccoli panetti e frammenti, custoditi in un contenitore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Manduria, controlli antidroga: 22enne denunciato, trovati oltre 120 grammi di hashish ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli antidroga, trovato con 20 grammi di hashish: denunciatoContinuano le attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti lungo la Costiera Amalfitana, da parte delle forze dell'ordine. Controlli in centro storico: sequestrati oltre 120 grammi di hashish | VIDEOContinuano i controlli ‘ad alto impatto’ disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica nel centro storico di Bologna.