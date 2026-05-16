Blitz antidroga con i cani al Falcone e Borsellino e in viale Mentana | sequestrati 140 grammi tra cocaina e hashish

Da parmatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra l’11 e il 16 maggio, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione chiamata “O.P.S. – Operazione Parma Sicura” che ha portato al sequestro di circa 140 grammi di sostanze tra cocaina e hashish durante blitz con i cani presso il Falcone e Borsellino e in viale Mentana. Durante le attività sono state identificate circa 1320 persone, di cui oltre 540 straniere, controllati circa 270 veicoli e cinque esercizi commerciali.

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La Polizia di Stato, nell’ambito dell’operazione denominata “O.P.S. – Operazione Parma Sicura”, nel periodo compreso tra l’11 ed il 16 maggio, ha identificato circa 1320 persone, di cui oltre 543 di nazionalità straniera, controllato circa 268 veicoli, 5 esercizi commerciali, e sequestrati 130. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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