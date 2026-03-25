Gorizia bloccato al confine mentre trasporta migranti irregolari | arrestato un 24enne

A Gorizia, un uomo di 24 anni è stato fermato e arrestato per aver trasportato quattro cittadini di nazionalità turca senza documenti. L’arresto è stato effettuato mentre il veicolo si trovava al confine. L’indagine riguarda il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, con l’uomo accusato di aver facilitato l’ingresso clandestino dei migranti nel paese.

Un arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato al valico di San Pietro, nei pressi di Gorizia. Un uomo di nazionalità rumena è stato fermato mentre trasportava quattro cittadini turchi privi di documenti, che hanno poi chiesto protezione internazionale. L’intervento è stato effettuato lo scorso 2 marzo durante i controlli di frontiera. Controlli alla frontiera: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo al confine italo-sloveno. Nella giornata del 2 marzo, il personale del Settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Gorizia ha fermato un’autovettura che stava entrando in Italia attraverso il valico di San Pietro. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gorizia, bloccato al confine mentre trasporta migranti irregolari: arrestato un 24enne Articoli correlati Bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna: 34enne sannita arrestatoI Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 34 anni di Montesarchio, accusato di lesioni aggravate e maltrattamenti nei... Ospita in casa 4 migranti irregolari, denunciato brianzoloUn doppio blitz dei carabinieri di Bernareggio - di cui uno col nucleo cinofili di Casatenovo - ha portato alla scoperta di 5 immigrati irregolari in... Una raccolta di contenuti su Gorizia bloccato al confine mentre... Trasportava 4 migranti irregolari, un arresto a GoriziaUn cittadino romeno è stato arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver trasportato quattro cittadini turchi irregolari in Italia. (ANSA) ... ansa.it Fermato al confine con quattro migranti nell'auto, passeur arrestatoIndividuato dalla Polizia di Frontiera di Gorizia durante i controlli al valico di San Pietro al Natisone. Rintracciati anche tre ricercati ... rainews.it