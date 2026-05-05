Piccole e medie imprese attiva la piattaforma regionale Irfis per richiedere i finanziamenti agevolati

È partita ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali pensate per sostenere il commercio. La piattaforma regionale Irfis è ora attiva e pronta a ricevere le richieste di finanziamenti agevolati da parte di piccole e medie imprese. La misura, introdotta dal governo Schifani, mira a favorire l'accesso ai fondi per le aziende che desiderano investire e crescere nel settore commerciale.

Parte ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali a sostegno del commercio, una misura voluta dal governo Schifani. Dalle 12 di oggi (5 maggio) sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del settore e gestiti da Irfis.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Attiva la piattaforma dell'Irfis per i finanziamenti agevolati al commercio: "Così sosteniamo la crescita delle pmi"Parte ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali a sostegno del commercio, una misura voluta dal governo Schifani. Commercio, via ai finanziamenti agevolati: si parte con la piattaforma IrfisEntra nel vivo la nuova misura regionale a sostegno del commercio: da domani, 5 maggio, alle 12 sarà attiva la piattaforma Irfis per presentare le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Marche Incentivi 70% per la crescita e il rientro di micro, piccole e medie imprese - Sisma 2016; Piccole e medie imprese, al via la richiesta finanziamenti Irfis; 27 milioni per l’internazionalizzazione delle pmi nel 2026-29. Piccole e medie imprese, al via la richiesta finanziamenti IrfisMicro, piccole e medie imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio, con almeno una sede operativa in Sicilia e in possesso dei requisiti richiesti, da domani potranno presentare le domande per a ... rainews.it Giovani, donne e imprese: per l’accesso al credito risorse da 450 milioni nelle MarcheANCONA L’accesso al credito, negli anni, è diventato una corsa ad ostacoli per le aziende. Soprattutto per le micro, piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale ... corriereadriatico.it Affondate piccole imbarcazioni del regime. Trump: «Se prendono di mira i nostri, li cancello dalla faccia della terra». Bessent: «Controlliamo lo Stretto, aperto un corridoio». I pasdaran: «Affermazioni false». - facebook.com facebook Pupo: “Fiorentina in A e Arezzo in B, sono queste le piccole soddisfazioni che colorano la nostra vita" x.com