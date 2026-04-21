Napoli si assumono 70 addetti per asili nido e scuole d’infanzia comunali | stipendio fino a 25mila euro

A Napoli è stato annunciato l'assunzione di 70 addetti destinati a lavorare negli asili nido e nelle scuole d'infanzia comunali. Le assunzioni prevedono contratti fino a dicembre 2026 e uno stipendio che può arrivare fino a 25.000 euro annui. La selezione mira a coprire le posizioni aperte nelle strutture educative del territorio comunale.

A Napoli si cercano 70 addetti per asili nido e scuole d’infanzia comunali: contratti fino a dicembre 2026 e stipendio fino a 25mila euro. Opportunità di lavoro nel settore scolastico a Napoli: sono aperte le candidature per 70 addetti ai servizi di supporto destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali. Le assunzioni, come riferisce Fanpage.it, saranno effettuate tramite l’agenzia interinale Umana per conto di Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli. I contratti saranno in somministrazione a tempo determinato per circa otto mesi, con avvio previsto l’11 maggio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2026. La retribuzione annua lorda sarà compresa tra 20mila e 25mila euro, con inquadramento al IV livello del CCNL Fise servizi di pulizia e un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali.🔗 Leggi su 2anews.it

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