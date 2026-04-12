L’allenatore del Napoli ha chiarito di non aver dato disponibilità alla nazionale, sottolineando di essere legato da un contratto con il club. Recentemente si era parlato di un suo possibile ritorno sulla panchina della rappresentativa nazionale, ma lui ha confermato di non aver preso accordi in tal senso. La dichiarazione ufficiale arriva dopo le voci circolate nei giorni scorsi.

di Alberto Petrosilli Conte, tecnico del Napoli, ha fatto il punto sul suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale: la smentita dell’ex Inter. Antonio Conte, tecnico del Napoli, è tornato a parlare delle voci che lo accostano alla panchina della Nazionale. Lo ha fatto ai microfoni di Rai Radio 1, nel post?partita del pareggio sul campo del Parma nella 32ª giornata di Serie A. Le parole: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter NAZIONALE – « Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli, poi a fine anno parlerò con il presidente. Interpretate bene le mie parole, se poi devono essere strumentalizzate non ne parlo più» LE DICHIARAZIONI DI CONTE Internews24.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte e il Napoli: «Non ho dato disponibilità alla Nazionale, ho un contratto». La smentita

Conte svela: «Italia? Non ho dato disponibilità a nulla. Ho un altro anno di contratto con il Napoli e poi…»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

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CONTE: A Napoli sto bene ho voglia e disponibilità per continuare questo percorso | DAZN