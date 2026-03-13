Insigne | A Napoli ho dato tutto Conte? Senza infortuni avrebbe rivinto lo scudetto

Lorenzo Insigne ha ripreso a parlare dei suoi anni a Napoli, affermando di aver dato tutto per la squadra e di aver vissuto momenti importanti. Ha inoltre commentato il rapporto con l’ex allenatore, sostenendo che senza alcuni infortuni, quella stagione avrebbe potuto portare alla vittoria dello scudetto. Dopo aver lasciato il club, il calciatore ha deciso di tornare al punto di partenza, tra mare e calcio.

Lorenzo Insigne ha ricominciato da dove tutto era iniziato: il mare, l'Italia e il calcio vero. L'ex capitano del Napoli ha raccontato il suo ritorno al Pescara e il momento della sua carriera in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Dopo l'esperienza in MLS con il Toronto, Insigne ha deciso di ripartire dalla Serie B. Come racconta Lorenzo Insigne alla Gazzetta dello Sport, la scelta è maturata grazie alla chiamata dell'amico Marco Verratti e del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. «A Toronto calcisticamente non è andata come volevo.

