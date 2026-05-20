Una lunga fila si è formata davanti a Palazzo San Giacomo, con molte persone che aspettano di entrare allo sportello. Un cartello indica che si tratta di un servizio per la richiesta di cittadinanza onoraria. Non ci sono altre indicazioni visibili, né dettagli sui motivi delle richieste o sul numero di persone coinvolte. La scena si svolge in un contesto di attesa che coinvolge cittadini in cerca di riconoscimenti ufficiali.

C’è una lunga fila all’esterno di Palazzo San Giacomo. Allo sportello c’è un cartello: “cittadinanza onoraria”. Che evidentemente va forte per i protagonisti del mondo del calcio. Il Corriere del Mezzogiorno, con Paolo Cuozzo, racconta l’incontro di ieri tra il sindaco Gaetano Manfredi e l’allenatore del quarto scudetto Antonio Conte. E il quotidiano racconta che, a microfoni spenti, il sindaco ha parlato della sua idea di conferire la cittadinanza anche a Conte. Del resto l’ha avuta Spalletti che ha firmato il primo tricolore dell’era De Laurentiis, perché non dovrebbe averla il signor Antonio. Nell’elenco c’è anche Mertens che di fatto ebbe il merito di essere soprannominato Ciro oltre a quello di aver segnato già gol di tutti con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte si mette in fila per la cittadinanza napoletana

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