Radio Napoli | Coppola sicuro | Conte-Napoli ai titoli di coda La Champions deludente ha pesato tantissimo

Secondo Gianfranco Coppola, i segnali sono ormai evidenti e non lasciano spazio a dubbi. La relazione tra l'allenatore e la squadra sembra essere arrivata a una conclusione, mentre la recente performance in Champions League viene attribuita come uno dei fattori principali a influire sul rapporto. Le discussioni pubbliche e le dichiarazioni successive indicano che il matrimonio tra tecnico e club si sta avviando verso la fine. La situazione attuale lascia presagire un cambiamento imminente nella guida tecnica della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — I segnali, secondo Gianfranco Coppola, sono ormai chiarissimi. Il futuro di Antonio Conte sembra sempre più lontano da Napoli e il rapporto con Aurelio De Laurentiis sarebbe arrivato a un punto di rottura difficilmente ricomponibile. È questa l’analisi del noto giornalista Rai, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli, emittente tematica dedicata al club azzurro. Secondo quanto riportato da Radio Napoli, Coppola ritiene che alcuni atteggiamenti e dichiarazioni recenti abbiano già raccontato indirettamente la fine del ciclo di Conte sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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