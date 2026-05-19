Tempo di lettura: 2 minuti Un vero e proprio fiume in piena, rivelazioni importanti (e ovviamente tutte da verificare)m quelle di Corona alla luce del 25esimo episodio di Falsissimo andato in onda ieri sera alle 21. Travolto il Napoli, i metodi di Conte, la rivolta dei giocatori e l’idea di sputtanare il tecnico per farlo andare via con tanto di pagamento, 10mila euro, per far uscire fuori storie personali del tecnico salentino. C’è tutto questo nei 24 minuti di video. Una vera e propria rivolta con tanti atleti che avrebbero chiesto la testa di Conte per rimanere in azzurro. Metodi di allenamento infernali, alcuni diktat, il primo vietare ai figli di De Laurentiis di girare intorno alla squadra e frequentare i giocatori, un numero spropositato di infortuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La rivolta dello spogliatoio e i soldi per mandare via Conte: il ciclone Corona si abbatte sul Napoli

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