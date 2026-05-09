Dopo periodi di tensione e incertezze, il rapporto tra Italia e Stati Uniti si è rafforzato, con segnali di collaborazione e dialogo più consolidati. Molti avevano previsto un possibile deterioramento, ma le recenti iniziative e dichiarazioni indicano una ripresa delle relazioni tra i due Paesi. Il cambiamento è stato accolto con sorpresa da chi temeva un allentamento dei rapporti, mentre le conversazioni ufficiali mostrano un impegno reciproco verso una cooperazione stabile.

Erano in tanti a sperare che non ci fosse, sempre che fosse necessario, il “disgelo” tra Italia e Stati Uniti d'America e invece è arrivato. L'italo-cubano americano Marco Rubio, Segretario di Stato, con una lunga esperienza politica ed espressione dell'establishment tradizionale repubblicano, è arrivato a Roma per incontrare Papa Leone, la premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Non è volato a Berlino o Parigi, con cui i rapporti non sono solo tesi, ma pessimi. L'America, con la visita del Segretario Usa, ha espresso una volontà chiara: mantenere, rivendicare e rilanciare il “rapporto speciale” con l'antico alleato italiano, al netto di quello con l'Ue.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Usa, rapporto più solido che mai. Spiace per i "profeti di sventura"

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