Uomo si ribalta con il mezzo agricolo trasportato in ospedale

Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio nel Comune di Vicchio dopo essersi ribaltato con un mezzo agricolo. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 14:20 nella località Pimaggiore per prestare assistenza e trasferirlo in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo o sulle cause dell’incidente.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 14:20 nel Comune di Vicchio, in località Pimaggiore, per soccorrere un uomo che si era ribaltato con un mezzo agricolo. La squadra, una volta giunta sul posto, ha aiutato il personale sanitario a stabilizzare l'uomo il quale è stato, successivamente, trasportato in ospedale. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto Bistecca sì, ma solo di carne. L'Europa ferma le imitazioni e protegge il nome . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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