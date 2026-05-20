Consultorio familiare udinese | open day della Scuola per genitori

Il Consultorio Familiare Udinese Aps ha in programma un open day dedicato alla presentazione della Scuola per Genitori. L’evento è rivolto a mamme e papà interessati a partecipare a un percorso di gruppo volto ad approfondire le dinamiche relazionali con i figli. Durante la giornata, verranno illustrate le modalità di partecipazione e gli obiettivi del progetto, che mira a offrire un momento di confronto tra genitori su temi legati alla genitorialità e alle relazioni familiari.

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