Consultorio familiare udinese | open day della Scuola per genitori
Il Consultorio Familiare Udinese Aps ha in programma un open day dedicato alla presentazione della Scuola per Genitori. L’evento è rivolto a mamme e papà interessati a partecipare a un percorso di gruppo volto ad approfondire le dinamiche relazionali con i figli. Durante la giornata, verranno illustrate le modalità di partecipazione e gli obiettivi del progetto, che mira a offrire un momento di confronto tra genitori su temi legati alla genitorialità e alle relazioni familiari.
Il Consultorio Familiare Udinese Aps organizza un “open day” dedicato alla presentazione del progetto Scuola per Genitori, il percorso di gruppo pensato per mamme e papà che desiderino confrontarsi sulle dinamiche relazionali con i propri figli. L'appuntamento è fissato per sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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