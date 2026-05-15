Città della Pieve verso l' attivazione del consultorio familiare

A Città della Pieve si lavora per l’attivazione di un consultorio familiare, progetto che si trova in fase di avanzamento. L’amministrazione comunale ha comunicato i progressi relativi a due iniziative considerate prioritarie per migliorare la qualità della vita nel territorio, in seguito alla partecipazione all’evento Fare Futuro. Si tratta di interventi che puntano a rafforzare i servizi sociali e sanitari presenti nell’area. La realizzazione del consultorio rappresenta uno degli obiettivi annunciati dalla giunta locale.

A Città della Pieve potrebbe essere presto attivato un consultorio familiare. L'amministrazione comunale ha comunicato lo stato di avanzamento di due priorità emerse come fondamentali per il miglioramento della qualità della vita sul territorio a seguito dell’evento Fare Futuro a Città della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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