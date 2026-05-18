Open day al Consultorio di San Giovanni Valdarno
Mercoledì 20 maggio, il consultorio di San Giovanni Valdarno sarà aperto in modo straordinario dalle 14.30 alle 18. L’evento, dedicato ai giovani del territorio, permette di conoscere i servizi offerti dall’unità sanitaria situata in via III novembre 18. L’apertura è gratuita e rivolta a chi desidera informarsi o usufruire delle prestazioni disponibili. Durante il pomeriggio, sarà possibile visitare i locali e ricevere chiarimenti direttamente dal personale del consultorio.
Un pomeriggio di apertura straordinaria consentirà, mercoledì 20 maggio dalle 14.30 alle 18, a tutti i giovani e le giovani del territorio di conoscere i servizi che il consultorio di Via III novembre 18 a San Giovanni Valdarno mette a loro disposizione in forma libera, gratuita e con la garanzia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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