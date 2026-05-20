Consiglio regionale Campania l'esercito dei comandati verso gli staff politici da ospedali Asl Comuni e ministeri
Recentemente, il Consiglio regionale della Campania ha adottato diverse decisioni che hanno portato al trasferimento di dipendenti provenienti da Asl, ospedali e ministeri romani verso gli uffici di supporto dell'ente regionale. Questi spostamenti riguardano figure che lavorano all’interno di strutture sanitarie pubbliche e amministrazioni centrali, e sono stati ufficializzati tramite specifici provvedimenti. La scelta coinvolge un numero consistente di persone, che ora operano all’interno di ambienti istituzionali diversi rispetto a quelli di provenienza.
Una serie di provvedimenti ha trasferito dipendenti di Asl, ospedali e ministeri romani negli uffici di supporto del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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