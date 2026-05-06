Consiglio regionale Campania i parenti di terzo grado dei consiglieri potranno essere comandati negli staff

Il consiglio regionale della Campania ha deciso di riapprovare la possibilità che i parenti di terzo grado dei consiglieri possano essere inseriti negli staff, lasciando invariata questa possibilità rispetto alle norme nazionali. La modifica è stata resa necessaria dopo che una verifica tecnica ha invalidato una norma interna del 2021, che prevedeva un divieto più restrittivo. La decisione riguarda quindi il rispetto delle disposizioni di legge vigenti.