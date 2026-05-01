Incidente tra auto e noleggio con conducente | traffico in tilt in Costiera

Questa mattina sulla Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi si è verificato un incidente tra un'auto e un veicolo a noleggio con conducente. L'impatto si è verificato in una curva, causando disagi al traffico e blocchi temporanei nella zona. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità incaricate di gestire la situazione.

Momenti di tensione, questa mattina, lungo la Strada Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, dove un'auto e un NCC (noleggio con conducente) si sono scontrati in una curva per cause in corso di aggiornamento. Non vi sarebbero feriti. Disagi inevitabili alla circolazione veicolare che è andata subito in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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