Il Comune di Bosisio Parini ha assegnato una licenza per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) dopo aver concluso un bando pubblico a cui hanno partecipato circa 30 candidati. La decisione è stata comunicata ufficialmente all'esito della selezione, che ha coinvolto diverse imprese del settore. La nuova licenza consentirà di avviare il servizio di trasporto con conducente nella zona.

Il Comune di Bosisio Parini ha assegnato una licenza per il servizio di Noleggio con Conducente (NCC) al termine di un bando pubblico che ha registrato la partecipazione di circa 30 candidati. Ad aggiudicarsi la selezione è stata la signora Spreafico. Da oggi il territorio può dunque contare su un nuovo servizio di mobilità, pensato sia per sostenere il turismo locale sia per offrire ai cittadini un’opzione comoda e flessibile per gli spostamenti quotidiani. Per usufruire del servizio è necessario contattare direttamente la titolare al numero +39 348 1331699, concordando in anticipo destinazione e compenso. A differenza del taxi, infatti, l’NCC prevede che tutte le condizioni del viaggio siano definite prima della partenza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Assegnata la licenza per il servizio di Noleggio con conducente

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