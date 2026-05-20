Confindustria | Lo scenario continua a deteriorarsi

Confindustria ha annunciato che la situazione economica continua a peggiorare, secondo l’analisi mensile elaborata dal Centro studi. La nota evidenzia un ulteriore deterioramento delle condizioni generali, senza specificare le cause di questa tendenza. La valutazione si basa sui dati raccolti e analizzati dal centro studi, che monitora costantemente l’andamento del settore industriale e le variabili economiche associate. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo a possibili interventi o previsioni future.

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“Lo scenario continua a deteriorarsi”. Questo la riflessione di Confindustria nella sua analisi mensile dedicata alla situazione economica e messa a punto dal Centro studi. Tra le valutazioni principali quella sul “ petrolio ” che “resta troppo caro”, l’inefficacia della tregua in Medioriente che “non ha riaperto lo Stretto di Hormuz “. E quindi il conseguente ampliamento “dell’impatto sulle economie” del “prolungarsi di questo shock”. I riflessi, avverte Confindustria, sono la “crescita dell’inflazione anche in Italia”, la discesa “ancor di più della fiducia delle famiglie, con il calo che si estende alle imprese, il rischio del blocco del canale del credito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Confindustria: “Lo scenario continua a deteriorarsi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia'Il Centro studi di Confindustria registra i "primi impatti della guerra", tra "rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi... Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energeticoRincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Confindustria: allarme economia, 'lo scenario continua a deteriorarsi'Lo scenario continua a deteriorarsi, avverte il centro studi di Confindustria delineando congiuntura e previsioni economiche nella sua analisi mensile. Il petrolio resta troppo caro, perché la treg ... quotidiano.net Confindustria, 'lo scenario continua a deteriorarsi' (2)Il petrolio è ancora caro: gli economisti di viale dell'Astronomia rilevano che la chiusura dello stretto di Hormuz, con transito di navi ancora ai minimi, tiene alto il prezzo del petrolio Brent, ... ansa.it