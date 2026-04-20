Confindustria | ' Peggiorato lo scenario già incide lo shock energia'

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro studi di Confindustria segnala un peggioramento dello scenario economico, attribuibile agli effetti dello shock energetico. Tra i primi segnali evidenziati ci sono aumenti nei costi dell’energia, una diminuzione della fiducia tra le imprese e un rialzo dei tassi sovrani. Questi elementi indicano come la guerra in corso abbia già iniziato a influenzare il panorama economico.

Il Centro studi di Confindustria registra i "primi impatti della guerra ", tra " rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani ". E' "peggiorato lo scenario", rilevano gli economisti di viale dell'Astronomia: "Il prezzo del petrolio è alto, nonostante la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente", e "l'impatto dello shock energetico già si legge in molti dati sull' economia italiana: cade la fiducia delle famiglie, anticipando una frenata dei consumi; risalgono i tassi sovrani; si abbassano le attese sull'industria, che stava provando a risalire; frenano anche i servizi", evidenzia l'analisi 'congiuntura flash' del centro studi degli industriali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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