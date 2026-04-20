Confindustria | ' Peggiorato lo scenario già incide lo shock energia'

Il centro studi di Confindustria segnala un peggioramento dello scenario economico, attribuibile agli effetti dello shock energetico. Tra i primi segnali evidenziati ci sono aumenti nei costi dell’energia, una diminuzione della fiducia tra le imprese e un rialzo dei tassi sovrani. Questi elementi indicano come la guerra in corso abbia già iniziato a influenzare il panorama economico.

Il Centro studi di Confindustria registra i "primi impatti della guerra ", tra " rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani ". E' "peggiorato lo scenario", rilevano gli economisti di viale dell'Astronomia: "Il prezzo del petrolio è alto, nonostante la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente", e "l'impatto dello shock energetico già si legge in molti dati sull' economia italiana: cade la fiducia delle famiglie, anticipando una frenata dei consumi; risalgono i tassi sovrani; si abbassano le attese sull'industria, che stava provando a risalire; frenano anche i servizi", evidenzia l'analisi 'congiuntura flash' del centro studi degli industriali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia' Notizie correlate Leggi anche: Confindustria: peggiora lo scenario, export e consumi zavorrano l’industria Economia, lo scenario da incubo della guerra lunga: per l’Italia shock inflazione e recessioneSe il conflitto in Iran dovesse protrarsi fino alla fine dell’anno, per l’economia italiana si profilerebbe uno scenario estremamente critico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Maserati Grecale Trofeo: l'eleganza del Tridente incontra la furia del motore V6. Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia'Il Centro studi di Confindustria registra i primi impatti della guerra, tra rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani. (ANSA) ... ansa.it Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energeticoRincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Peggiorato lo scenario. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi ... msn.com Il presidente della Confindustria Friuli Venezia Giulia Pierluigi Zamo’ ieri ha aperto all’adozione del salario minimo x.com Lunedì 20 aprile alle ore 15.30, nella sede di Confindustria Bari BAT, si svolgerà l’incontro dal titolo “Asse USA–UE per connettere imprese familiari e capitali americani”. Il convegno ha l’obiettivo di approfondire le opportunità di collaborazione tra imprese fam - facebook.com facebook