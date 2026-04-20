Confindustria | peggiora lo scenario incide già lo shock energetico

L’aumento dei costi energetici, la diminuzione della fiducia tra le imprese e l’aumento dei tassi di interesse sovrani sono alcuni dei primi effetti visibili del conflitto in corso. Le aziende segnalano un peggioramento delle prospettive, mentre gli indicatori economici mostrano un’influenza diretta dello shock energetico sulla situazione generale. La guerra ha così iniziato a lasciare tracce concrete sull’economia nazionale.

Rincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Peggiorato lo scenario. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi di Confindustria. Il prezzo del petrolio è alto, nonostante la fragile tregua della guerra in Medio Oriente. L’impatto dello shock energetico già si legge in molti dati sull’economia italiana: cade la fiducia delle famiglie, anticipando una frenata dei consumi; risalgono i tassi sovrani; si abbassano le attese sull’industria, che stava provando a risalire; frenano anche i servizi. Reggono gli investimenti che nei primi tre mesi del 2026 sono ancora sostenuti dal Pnrr.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energetico Notizie correlate Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia'Il Centro studi di Confindustria registra i "primi impatti della guerra", tra "rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi... Leggi anche: Confindustria: peggiora lo scenario, export e consumi zavorrano l’industria Contenuti e approfondimenti Si parla di: C' è il carburante per i voli? Per ora sì Ma si studia un piano se lo scenario peggiora. Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia'Il Centro studi di Confindustria registra i primi impatti della guerra, tra rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani. (ANSA) ... ansa.it Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energeticoRincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Peggiorato lo scenario. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi ... msn.com