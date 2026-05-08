Prato si avvicina alle elezioni con le categorie economiche che hanno presentato le loro richieste ai candidati, evidenziando le sfide da affrontare per il rilancio della città. Dopo le dimissioni di un ex sindaco e il commissariamento successivo, le questioni sul tavolo riguardano principalmente lo sviluppo economico, la tutela delle imprese e la creazione di opportunità di lavoro. Le aspettative sono rivolte a un futuro che possa portare stabilità e crescita.

Prato, 8 maggio 2026 – Il futuro della città e le aspettative delle categorie economiche per Prato, che si accinge a voltare pagina dopo le dimissioni di Ilaria Bugetti e i conseguenti mesi di commissariamento. Ne hanno parlato le categorie economiche durante il talk show “Parliamoci chiaro. Speciale elezioni amministrative”, organizzato mercoledì sera da Tv Prato e La Nazione. Ospiti della serata Fabia Romagnoli, presidente Confindustria Toscana Nord, Ascanio Marradi, direttore Confesercenti Prato, Tommaso Signorini, vicepresidente Confcommercio Prato-Pistoia, Emiliano Melani, presidente Cna Toscana Centro, e Luca Giusti, presidente Confartigianato Imprese Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato verso le elezioni, le categorie economiche e le richieste ai candidati: “Ecco le sfide da vincere”

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