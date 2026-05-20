Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri
Il 20 maggio 2026 si è svolto ad Arezzo il concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. La prova ha coinvolto numerosi candidati provenienti da diverse regioni italiane. Le selezioni si sono concentrate su aspetti tecnici e pratici legati alle specifiche competenze richieste dal ruolo. La giornata ha visto la partecipazione di ufficiali e istruttori impegnati nel coordinamento e nella supervisione delle prove. Al termine delle sessioni, sono stati annunciati i risultati preliminari.
Arezzo, 20 maggio 2026 – Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell ’arma dei carabinieri. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in: - 2 (due) posti per la specialità medicina; - 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; - 2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; - 4 (quattro) posti per la specialità telematica; - 2 (due) posti per la specialità genio; - 3 (tre) posti per la specialità amministrazione e commissariato; e 3 posti, riservati a Carabinieri già in servizio: - 1 (uno) posto per la specialità telematica; - 1 (uno) posto per la specialità genio; - 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Concorso Ufficiali Carabinieri 2025: Bando, Requisiti e Prove (65 Posti)
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