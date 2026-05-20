Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri

Il 20 maggio 2026 si è svolto ad Arezzo il concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. La prova ha coinvolto numerosi candidati provenienti da diverse regioni italiane. Le selezioni si sono concentrate su aspetti tecnici e pratici legati alle specifiche competenze richieste dal ruolo. La giornata ha visto la partecipazione di ufficiali e istruttori impegnati nel coordinamento e nella supervisione delle prove. Al termine delle sessioni, sono stati annunciati i risultati preliminari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui